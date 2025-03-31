Последнее обновление: 31.03.2025 13:00

Более 45 тысяч европейцев с начала года въехало в Беларусь по безвизу

Более 45 тысяч европейцев с начала года въехало в Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 45 140 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 076 875 жителей Европы. Из Латвии прибыло 338 938 человек, из Литвы — 607 848, из Польши — 109 203.

Напомним, власти приняли решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.

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