Последнее обновление: 31.03.2025 11:46

Кыргызстан начнет печатать паспорта шести иностранным государствам

Кыргызстан скоро будет изготавливать паспорта шести иностранным государствам. Об этом 31 марта журналистам сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, сейчас на изготовление паспортов контракты подписаны с двумя африканскими странами: Гана и Намибия, пишут кыргызские СМИ.

На следующей неделе будут подписаны еще четыре контракта с иностранными государствами. Однако назвать эти страны Каныбек Туманбаев отказался. Он лишь отметил, что сообщит это после подписания контрактов.

Кыргызстан начал самостоятельно печатать свои паспорта с сентября 2023 года. Выпуском документов занимается государственная типография «Учкун». До этого страна заказывала ID-карты и общегражданские паспорта за рубежом.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование