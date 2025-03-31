Последнее обновление: 31.03.2025 11:46

Китайские авто в России попали в перечень облагаемых налогом на роскошь машин

Минпромторг составил расширенный перечень машин, к которым теперь будут применяться повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога.

Обновленный список дополнили 38 моделями автомобилей, в него включили 555 машин стоимостью более 10 млн рублей. В прошлом году в перечне числились только 517 позиций. Уточняется, что в списке представлены 303 модели, средняя цена которых превышает 10 млн рублей, и 252 модели дороже 15 млн рублей, передает ТАСС.

В основном изменения, инициированные Минпромторгом, затронули автомобили китайских производителей, в частности марок Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Zeekr, M-Hero и Tank. Другие зарубежные модели представляют Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, а также отечественную Aurus.

Повышающие коэффициенты в расчете налога на машины премиального сегмента применяются в РФ с 2014 года. До 2022 года они действовали в отношении автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей. В 2022 году министерство обновило список, а теперь повышающие коэффициенты касаются только авто стоимостью более 10 млн рублей. Это затронет водителей, которые приобрели транспортное средство после 1 января 2022 года.



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