Крупная акция протеста прошла в Стамбуле

Масштабная демонстрация в поддержку удерживаемого под стражей мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошла в субботу в крупнейшем турецком городе, передают европейские СМИ.

Акцию протеста организовали в одном из отдаленных от центра городских районов. В ней, по данным организаторов, приняли участие до 2,2 млн человек. При этом СМИ отмечают, что проверить достоверность этой цифры пока невозможно.

В оппозиционной Республиканской народной партии обещали дальше периодически проводить акции в поддержку Имамоглу в разных городах Турции.

В то же время турецкая оппозиция начала кампанию сбора подписей за проведение в республике досрочных президентских выборов. Старт ей дан в уезде Акчаабат черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

О начале кампании в субботу на митинге в Стамбуле объявил лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель.

"Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата [в президенты], мэра Экрема и проведения выборов", - цитирует политика портал Т24.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах. 23 марта НРП провела праймериз по определению кандидата в президенты. Кандидатуру Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек, сообщал ранее лидер оппозиционной партии.

Имамоглу был задержан 19 марта по подозрению в коррупции и других нарушениях и арестован 23 марта по решению суда. Сам он не признает себя виновным. В турецкой оппозиции убеждены, что данное дело - политически мотивированное. Считается, что оппозиционер Имамоглу мог бы стать серьезным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства.