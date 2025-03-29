Маск продал социальную сеть X собственной компании за $33 млрд

Миллиардер Илон Маск продал социальную сеть X (ранее Twitter) своей собственной компании xAI, развивающей искусственный интеллект, за $33 миллиарда в форме сделки с ценными бумагами. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X.

Обе компании частные, поэтому не обязаны раскрывать свою финансовую информацию публично, пишет Associated Press.

По словам Маска, сделка оценивает xAI в $80 миллиардов, а X в $33 миллиарда.

"Будущее xAI и X взаимосвязаны. Сегодня мы официально делаем шаг, чтобы объединить данные, модели, вычислительные мощности, дистрибуцию и таланты. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединяя передовые возможности и экспертизу ИИ компании xAI с масштабным охватом X", - написал Маск.

Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда в 2022 году. xAI была основана Маском в 2023 году, спустя год после покупки Twitter.

В настоящее время xAI уже использует данные с постов пользователей X для обучения своих моделей ИИ, а пользователи X имеют доступ к ИИ-чатботу Grok.