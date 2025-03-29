В сеть «утекли» личные данные пользователей Binance и Gemini

Злоумышленники получили доступ к персональным данным клиентов криптобирж Gemini и Binance.

Часть информации уже выставили на продажу в даркнете, сообщает Dark Web Informer.

Согласно публикации, 27 марта даркнет-пользователь под ником AKM69 совершил последнюю зафиксированную сделку.

«Сообщается, что выставленная на продажу база включает в себя 100 000 записей, каждая из которых содержит полные имена, адреса электронной почты, номера телефонов и данные о местоположении людей из США, а также Сингапура и Великобритании», - отметили в Dark Web Informer.

Злоумышленник классифицировал свой «лот» как часть «более широкой кампании по продаже данных потребителей для маркетинга и мошенничества, связанного с криптовалютой».

Днем ранее, 26 марта, Dark Web Informer сообщил, что пользователь под ником kiki88888 предлагал продать логины и пароли клиентов Binance. Скомпрометированные данные содержали 132 744 строки информации.

В Dark Web Informer уточнили, что утечка данных не связана с уязвимостью торговых платформ: «Некоторым из вас действительно необходимо перестать нажимать на случайные кнопки».

В комментарии Cointelegraph представители Binance опровергли прямую связь с инцидентом. По их словам, продающие персональную информацию хакеры получили к ней доступ через вредоносное ПО на зараженных устройствах клиентов.