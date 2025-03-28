Последнее обновление: 28.03.2025 18:00

Daimler Truck будет внедрять ИИ в военную технику в партнерстве с ARX Robotics

Германский производитель грузовиков Daimler Truck в партнерстве с местным оборонным стартапом ARX Robotics будет внедрять робототехнику и ИИ-технологии в платформы своей военной техники.

Daimler инвестирует в оборонную отрасль и планирует выпускать специализированные решения для применения в военной сфере. Технологии ARX Robotics позволят расширить функциональные и сетевые возможности выпускаемой им техники.

Кроме того, партнеры будут внедрять цифровые технологии в существующую технику, рассчитывая на контракты, связанные с обновлением парка НАТО.

"Дигитализация и ИИ будут играть одну из ключевых ролей в оборонной отрасли, особенно в области киберзащиты, оборонной логистики и международного сотрудничества", - сказал Даниэль Циттель, возглавляющий отдел продаж военной техники Mercedes-Benz Special Trucks, подразделения Daimler.

ARX Robotics специализируется на беспилотных автономных системах наземного применения.



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