В Украине предложили модель регулирования крипторынка

Совет по финансовой стабильности (СФС) провел заседание, на котором одной из ключевых тем стало регулирование рынка цифровых активов в Украине.

На собрании презентовали модель распределения обязанностей между основными регуляторами — Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины (НБУ).

Решение о работе над этой моделью связано с выполнением требований Меморандума между Украиной и МВФ.

Созданная концепция опирается на европейские стандарты MICA и ранее была представлена Международному валютному фонду.

Согласно предложенной модели, НКЦБФР ответственна за надзор за эмиссией и обращением токенов, за исключением электронных денег.

Ведомство будет регулировать деятельность эмитентов активов, привязанных к реальной стоимости, а также поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами (кроме операций обмена на фиат). Регулятор займется мониторингом и предотвращением злоупотреблений на рынке.

НБУ предложено регулировать выпуск и обращение электронных денег, следить за их эмитентами и контролировать операции обмена. В его зону ответственности также войдет борьба с нарушениями в этом секторе.

Напомним, 14 марта НКЦБФР предложила модель матрицы налогообложения криптовалют.