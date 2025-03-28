Alibaba выпустила «компактную» ИИ-модель для запуска на смартфонах

Китайский техгигант Alibaba Cloud выпустил мультимодальную ИИ-модель Qwen2.5-Omni-7B, способную обрабатывать текст, изображения, аудио, видео, а также генерировать текстовые и голосовые ответы в реальном времени.

Нейросеть обладает 7 млрд параметров. По словам представителей компании, ее можно запустить на периферийных устройствах вроде телефонов и ноутбуков без потери эффективности и производительности.

«Это уникальное сочетание делает модель идеальной основой для разработки гибких, экономически эффективных ИИ-агентов, которые приносят ощутимую пользу, особенно интеллектуальные голосовые приложения», - говорится в объявлении.

В качестве примера вариантов применения Qwen2.5-Omni-7B компания привела улучшение жизни слабовидящих людей. С помощью нее они могут лучше ориентироваться в окружающей среде. Так, модель способна проанализировать доступные ингредиенты по видео и предложить пошаговое руководство по приготовлению пищи.

«Qwen2.5-Omni-7B обеспечивает поразительную производительность во всех модальностях, конкурируя со специализированными моделями сопоставимого размера», - подчеркнула компания.

Инновационность объясняется новой архитектурой и высококачественным набором данных, которые применялись для обучения.

Модель имеет открытый исходный код и доступна на Hugging Face, GitHub, ModelScope и Qwen Chat.

Напомним, в марте Alibaba представила ориентированную на рассуждения ИИ-модель QwQ-32.

В январе китайский техгигант представил Qwen 2.5-Max, которая якобы мощнее DeepSeek-V3.