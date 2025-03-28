Последнее обновление: 28.03.2025 18:00

НАТО не располагает планами по сокращению присутствия войск США в Европе

Североатлантический альянс не располагает планами по сокращению военного присутствия США в Европе. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в последние дни администрация Дональда Трампа неоднократно подтверждала свою приверженность НАТО, трансатлантическим отношениям и европейским союзникам. Для Драгоне "именно это самое важное".

"У НАТО есть надежные оборонные планы, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых сил и возможностей для сдерживания и – в случае необходимости – защиты друг друга", – добавил он.

Драгоне также выразил уверенность, что потенциальное перемещение в пределах Европы или частичное выведение американских войск будет осуществляться в координации со всеми членами НАТО.

"Приоритетом будет сохранение стабильного присутствия войск и их боеспособности, чтобы уровень безопасности, обороны и сдерживания оставался таким же, как на протяжении последних 75 лет", – заявил он.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование