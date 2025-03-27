Сейм Латвии разрешил полиции сбивать дроны

Сейм Латвии принял в третьем чтении поправки к закону о полиции, по которым полиция получит право приземлять или сбивать беспилотники, чтобы предотвратить возможное нападение. Об этом сообщают латвийские медиа.

Поправки были поддержаны депутатами без обсуждения. 76 парламентариев проголосовали "за", 6 – "против". Закон вступает в силу с момента принятия.

Поправки к закону предусматривают, что полиция теперь будет иметь право применять специальные средства для остановки движения дистанционно управляемого устройства в воздухе, воде или на земле, если оно угрожает общественной безопасности, жизни или здоровью людей, безопасности охраняемых объектов или объектов критической инфраструктуры.

Это будет разрешено, если устройство используется незаконно или если есть подозрение на возможное уголовное правонарушение.

До сих пор только пограничники или военные могли приземлять или сбивать беспилотники в случае потенциальной угрозы.

До сих пор полиция имела технические возможности идентифицировать беспилотные летательные аппараты, их маршрут полета, высоту и местонахождение удаленного пилота, но не имела законной возможности захватить, уничтожить или принудительно посадить их, даже если это представляло угрозу общественной безопасности и объектам критически важной инфраструктуры.

Изменения также предоставляют полиции право использовать взрывчатку в определенных случаях

За короткое время в Латвии произошло две ситуации, связанные с использованием беспилотников. Осенью прошлого года беспилотник, который перелетел границу страны из России, упал на поле вблизи Гайгалавы.

Второй инцидент произошел в начале января, когда из-за появления дронов на пути посадки самолетов в аэропорту Риги три самолета пришлось перенаправить в другие аэропорты.