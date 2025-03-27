В Польше подписали контракт на первые БМП Borsuk собственного производства

В Польше заключили первый контракт на закупку у национального производителя боевых машин пехоты Borsuk, которые являются первыми БМП полностью польского производства. Об этом сообщает RMF24.

Подписанное соглашение предусматривает закупку для польской армии 111 БМП Borsuk, а также их услуги по обслуживанию и обучению. Общая стоимость контракта – 6,5 млрд злотых.

Первые машины поступят с производства в этом году, последние – до 2029 года.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на подписании соглашения назвал это выдающимся событием, поскольку речь идет о первой технике такого типа, которая является полностью польской разработкой.

Косиняк-Камыш отметил, что процесс начался фактически еще в 2014 году, когда тогдашний министр обороны Томаш Семоняк, который сейчас возглавляет МВД, принял решение о начале исследовательской работы, которая в итоге привела к производству БМП.

"Мы хотим заказать еще больше "Барсуков", 111 – это только начало", – отметил министр.