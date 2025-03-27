Израиль ликвидировал в Ливане одного из командиров элитных частей Хезболлы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в южном Ливане командира одного из батальонов элитного подразделения движения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Ахмада Аднана Баджиги.

"Во время войны этот террорист отдавал приказы осуществлять многочисленные атаки против мирных жителей и войск ЦАХАЛ. В последние месяцы он продолжал руководить террористическими атаками против сил Командования тыла Израиля, и он представлял угрозу для Государства Израиль и его граждан", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Согласно информации, командира ликвидироали при помощи беспилотника в районе Дердгайя.

В ноябре 2024 года израильские военные и Хезболла прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения об обстрелах со стороны Ливана и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.