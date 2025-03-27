Транснациональная корпорация Sony представила новые беспроводные наушники WF-C710N, которые являются преемниками модели WF-C700N. Об этом сообщает GSM Arena.

Согласно информации, WF-C710N оснащен улучшенным активным шумоподавлением благодаря новой технологии Dual Noise Sensor, которая использует два внешних микрофона для фильтрации шума.

Дизайн наушников также обновлен и теперь имеет сенсорное управление вместо физических кнопок.

В общей сложности WF-C710N может работать непрерывно в течение 8,5 часов, что на час больше, чем раньше.

В сочетании с зарядкой в кейсе пользователи могут использовать наушники в течение 30 часов, что в два раза дольше WF-C700N.

WF-C710N будет доступен в розовом, белом, черном и синем цветах с прозрачными пластиковыми чехлами для наушников и зарядного чехла.

Их цена составит $120, как и у WF-C700N.