Китай пытается переманить уволенных американских исследователей ИИ

Сеть компаний, руководимая тайным китайским предприятием, пыталась нанять недавно уволенных государственных служащих США. Об этом сообщает Reuters.

Компании размещали объявления о найме, которые нацелены на бывших государственных служащих и исследователей искусственного интеллекта. Некоторые являются частью более широкой сети фейковых консалтинговых и рекрутинговых фирм, сказал Макс Лессер, старший аналитик вашингтонского центра Foundation for Defense of Democracies.

Согласно исследованию Лессера, четыре рекрутинговых компании имели сайты, которые пересекались и были размещены на одном сервере. Они же имели одинаковый IP-адрес со Smiao Intelligence. Это фирма, предоставляющая интернет-услуги.

Отслеживая подозрительные компании, журналисты Reuters натолкнулись на неработающие номера телефонов, поддельные адреса, адреса, ведущие к пустым полям, и удаленные списки вакансий из LinkedIn.

Лессер утверждает, что это "хорошо отлаженные" методы китайской разведки. Трое аналитиков сказали Reuters, что так иностранные организации пытаются собирать разведывательные данные от сотрудников, уволенных после решений Трампа и Маска.

После найма на работу таких служащих могут попросить поделиться конфиденциальной информацией о правительственных операциях или порекомендовать дополнительных людей.