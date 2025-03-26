В Газе состоялся самый большой с начала войны протест против ХАМАС

Сотни людей приняли участие в акции протеста против ХАМАС в городе Бейт-Лахия на севере Гази во вторник, 25 марта. Об этом сообщает NBC News.

Участники акции протеста выкрикивали лозунги "Мы не хотим разрушений", "Мы не хотим войны", "Мы хотим жить". В толпе присутствовали дети, держащие плакаты с надписью "Мы отказываемся умирать".

Митингующие также скандировали лозунги против ХАМАС, призывая его руководство "уйти" и "прекратить войну".

Как отмечает телеканал, хотя небольшие протесты с призывами прекратить войну уже происходили в Газе, демонстрация в Бейт-Лахии оказалась самой большой с начала нынешнего конфликта.

По данным журналистов, участники акции договорились продлить протест в среду, 26 марта.

Израиль регулярно призывает палестинцев мобилизоваться против ХАМАС. Но уровень поддержки организации среди местного населения оценить сложно. Опрос, опубликованный в сентябре 2024 года, Палестинским центром политических исследований показал, что уровень поддержки ХАМАС среди жителей Газы снижается. Тогда он составил 35% по сравнению с 38%, которые были в аналогичном исследовании летом прошлого года.