Масштабная хакерская атака парализовала работу Лукойла

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" подверглась масштабной хакерской атаке в среду, 26 марта. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно информации, в среду утром сотрудники компании не смогли зайти в свои рабочие компьютеры, потому что экран показывал странное сообщение о поломке, похожей на взлом.

"Всем работникам поступило распоряжение не заходить в рабочие аккаунты, используя логины и пароль, чтобы не было утечки данных", – пишут СМИ.

В настоящее время доступ к системе клиентских пользователей и внутренних баз Лукойла закрыт. При этом речь идет как о главном офисе, так и региональных отделениях.

Сколько времени займет восстановление – неизвестно. В прошлом году после похожей атаки систему возобновляли около трех дней.

Кроме того, в России также зафиксировали массовый сбой в нескольких банках и службах быстрых платежей, в том числе в ВТБ, Т-Банке, Альфа-Банке, Сбербанке, Ozon Банке и Яндекс Пэй.