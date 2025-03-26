США протестировали систему ПРО Aegis по перехвату гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты успешно протестировали работу системы противоракетной обороны Aegis морского базирования по перехвату гиперзвуковых ракет. Об этом сообщило Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency).

Работы проводились в районе американского Тихоокеанского ракетного полигона вблизи острова Кауаи 25 марта. В рамках теста имитировался перехват ракеты средней дальности действия с маневрирующим гиперзвуковым блоком, которая была запущена с военно-транспортного самолета C-17.

Система Aegis эсминца USS Pinckney показала способность отслеживания цели для ее перехвата с помощью ракеты Standard Missile 6 (SM-6), говорится в сообщении.

Реальный перехват не проводился.

"Наша способность поражать маневрирующие гиперзвуковые ракеты имеет решающее значение, если мы хотим защитить нашу родину и наши вооруженные силы от растущей опасной угрозы. Система вооружения Aegis будет играть важнейшую роль в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения, и сегодняшнее испытание продемонстрировало ключевые достижения", - заявил глава Агентства ПРО генерал-лейтенант Хит Коллинз.