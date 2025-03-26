Последнее обновление: 26.03.2025 18:03

Будущая коалиция Германии договорилась усилить меры против миграции

Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.

Правоцентристы ХДС/ХСС будущего канцлера Фридриха Мерца и социал-демократы уже одобрили ряд мер, которые станут краеугольным камнем политики вероятного правительства в течение следующих четырех лет, говорится в материале.

Эти меры предусматривают значительное увеличение возможностей для содержания нелегальных мигрантов, ожидающих депортации, и приостановление воссоединения семей мигрантов на два года, пишет Politico.

Также будущая коалиция Германии хочет расширить список безопасных стран, в которые мигранты могут быть высланы обратно, ввести новые правила депортации мигрантов, которым грозит тюремное заключение, и отменить обязательную правовую помощь мигрантам, которых должны репатриировать.

Однако некоторые аспекты миграционной политики не согласуются, утверждается в материале: пока СДПГ отвергает требования ХДС по созданию центров рассмотрения дел о предоставлении убежища и возвращения беженцев в других странах.

Соглашение станет самой строгой миграционной политикой Германии за последние десятилетия и происходит на фоне роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии".

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование