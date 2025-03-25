Белорусам предлагают обсудить изменения в оплате проезда по автодорогам

Минтранс Беларуси вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства, касающийся вопросов взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

В частности, проектом исключается возможность внесения платы за проезд по разовому тарифу в отношении нарушений, выявленных Транспортной инспекцией.

«Изменение призвано исключить злоупотребление пользователями платной дороги возможностью внесения платы за проезд по разовому тарифу в случаях, когда пользователь умышлено осуществляет проезд по платной дороге в нарушение установленного порядка, заранее планируя в случае выявления нарушения должностным лицом государственного учреждения «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» внести плату за проезд по разовому тарифу, исключающую взимание платы в увеличенном размере», - говорится в комментарии.

Свои замечания и предложения белорусы могут высказать на Правовом форуме с 25 марта по 3 апреля 2025 г.