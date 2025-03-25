Почти 75% граждан ЕС считают выгодным членство своей страны в Евросоюзе

Почти 75% граждан Европейского союза считают, что их страна выигрывает от членства в ЕС. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого опубликовал 25 марта Евробарометр.

Результат оказался самым высоким за все время опросов, которые проводятся с 1983 г.

Опрос также показал, что 66% граждан хотят, чтобы Европейский союз играл более важную роль в их защите от глобальных кризисов и угроз безопасности. Такую точку зрения поддерживают, прежде всего, респонденты более младшего возраста.

На уровне отдельных стран результаты опроса об усилении роли ЕС варьируются от 87% в Швеции до 47% в Румынии и 44% в Польше. В Чехии положительно ответили 50% респондентов.

Респонденты отметили, что основной причиной, по которой они считают членство в ЕС полезным, является вклад Евросоюза в поддержание мира и укрепление безопасности (35%), что связано с текущей геополитической ситуацией. Оборона, безопасность и конкурентоспособность считаются основными политическими приоритетами, на которых Евросоюз должен сосредоточиться в первую очередь, чтобы укрепить свои позиции в мире.

По данным опроса, среди граждан ЕС существует консенсус в отношении того, что члены единой Европы должны быть более сплоченными, чтобы противостоять текущим глобальным вызовам (так считают 89% респондентов), а Европейский союз должен наращивать ресурсы для решения проблем в будущем (76% респондентов).

Опрос Евробарометра Европейского парламента проводился с 9 января по 4 февраля 2025 г. во всех 27 странах ЕС.