Средняя зарплата в Беларуси в феврале 2025 года подросла всего лишь на 70 копеек

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2025 г. составила 2428,1 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В январе 2025 года средняя зарплата была 2427,4 рубля.

Таким образом, в феврале 2025 года она подросла по сравнению с январем всего лишь на 70 копеек, или на 0,03%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 3309,1 рубля, Минской области – 2442,7 рубля, в Гомельской – 2169,7 рубля, Гродненской - 2118,7 рубля, Брестской – 2103,0 рубля, Витебской – 2011,0 рубля, Могилевской – 2014,7 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в феврале была в секторе информации и связи - 5845,2 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3905,3 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2964,6 рубля, строительства - 2812,3 рубля, промышленности - 2553,6 рубля, транспорта и логистики — 2292,0 рубля, оптовой и розничной торговли — 2242,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2150,8 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1974,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1892,7 рубля, образования — 1783,9 рубля, в сфере административных и вспомогательных услуг - 1769,8 рубля.