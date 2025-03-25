OpenAI улучшила голосовой режим ChatGPT

ИИ-компания OpenAI выпустила обновление для расширенного голосового режима ChatGPT, сделав его более естественным. Об изменениях рассказала исследователь Манука Стратта.
После обновления чат-бот стал реже перебивать пользователей и ведет более персонализированные беседы в реальном времени. Теперь его тон — вовлекающий, прямой и лаконичный.
Апдейт направлен на устранение проблемы, при которой ИИ прерывал пользователей во время пауз, сделанных для раздумий или глубокого вдоха.
Новая версия расширенного голосового режима доступна в том числе пользователям без платных подписок. Владельцы Plus, Teams, Edu, Business и Pro получат улучшенный уровень индивидуальности цифрового помощника.
В марте стало известно о желании OpenAI интегрировать видеогенератор Sora в чат-бот ChatGPT.
OpenAI планирует взимать до $20 тыс. в месяц за специализированных ИИ-агентов.