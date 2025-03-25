Продажи Tesla в Европе упали, спрос на электромобили Volkswagen и BMW вырос

В феврале продажи автомобилей Tesla на 25 рынках ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии упали в среднем на 44% до менее чем 16 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют данные JATO Dynamics.

В то же время на тех же рынках общий спрос на электромобили увеличился на четверть.

Продажи электромобилей Volkswagen выросли на 180% до почти 20 тыс. ед.

BMW и Mini совокупно за месяц продали около 19 тыс. электромобилей.

Реализация китайских брендов также растет, вместе они продали больше электромобилей, чем Tesla.