На портале «Е-Паслуга» доступны для получения новые админпроцедуры МВД

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» размещены новые административные процедуры, органом-регулятором которых является Министерство внутренних дел (МВД).

Как сообщает Национальный центр электронных услуг, доступны следующие процедуры:

200.15.13.1 «Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности»;

548.5.16.2 «Получение свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности»;

548.9.21.1 «Получение заключения о соответствии помещения, предназначенного для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, требованиям нормативных правовых актов по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации».

Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).