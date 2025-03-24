МНС разъяснило нюансы налогообложения доходов физлиц по ставке 25%

Министерство по налогам и сборам (МНС) разъяснило нюансы налогообложения доходов физических лиц по ставке 25%.

В частности, поясняется, что при рассмотрении вопроса об определении размера совокупного дохода за 2024 год в виде доходов по трудовым договорам, дивидендам, доходам по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности, для целей налогообложения таких доходов по ставке 25% используются начисленные за 2024 год доходы, а не фактически выплаченные в течение года.

«Такой подход следует из порядка определения налоговой базы подоходного налога, который основан на принципе ведения учета, в котором первичным является действие, связанное с начислением дохода, а вторичным – исчисление подоходного налога и фактическая выплата его получателю», – отмечает МНС.

В соответствии с положениями статьи 199 Налогового кодекса налоговая база подоходного налога представляет собой денежное выражение начисленных физическому лицу доходов как в денежной, так и натуральной форме в совокупности за каждый месяц календарного года.

Таким образом, при определении налоговой базы подоходного налога за месяц используются начисленные физическому лицу за конкретный месяц доходы (а не фактически выплаченные), включая доходы прошлого и будущего периодов (например, доходы прошлых периодов в виде оплаченных больничных листов или доходы будущих периодов в виде оплаченных отпусков).

Аналогичный принцип применяется при определении доходов, подлежащих налогообложению по ставке 25%, в отношении доходов физических лиц, начисленных за 2024 год в сумме, превышающей 200 тыс. рублей. Согласно данному принципу, в совокупность доходов, облагаемых по ставке 25%, включаются начисленные за 2024 год доходы в виде доходов по трудовым договорам, дивидендам, гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. Дата фактической выплаты таких доходов не влияет на принятие решения о включении (не включении) в совокупность доходов, облагаемых по ставке 25 %.

Например, начисленные в 2023 году дивиденды, которые фактически были выплачены только в течение 2024 года, не включаются в совокупность начисленных за 2024 год доходов, облагаемых по ставке 25%. При этом начисленные в 2024 году дивиденды, которые фактически будут выплачены только в течение 2025 года, включаются в совокупность начисленных за 2024 год доходов, облагаемых по ставке 25%.

Аналогичные подходы применяются к доходам в рамках трудовых отношений, где начисленная заработная плата и иные выплаты за декабрь 2024 года включаются в совокупность доходов, начисленных за 2024 год, несмотря на то что фактическая выплата таких доходов была произведена только в январе 2025 года.

«Следуя этому принципу, при определении суммы подоходного налога по ставке 25%, подлежащего доплате физическим лицом в бюджет, налоговым органом производится зачет суммы исчисленного налоговым агентом подоходного налога с дохода, начисленного за 2024 год, а не суммы подоходного налога, перечисленной в бюджет в результате фактической выплаты такого дохода физическому лицу», - пояснили в МНС.