В США отзывают правовой статус у 500 тысяч мигрантов

Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм издала указ о прекращении программы поддержки мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы (Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela, CHNV). Проект указа опубликован в пятницу, 21 марта, в государственной базе данных США.

Программа CHNV была запущена в октябре 2022 года администрацией Джо Байдена. Она допускала въезд в страну до 30 тысяч человек в месяц из стран с тяжелой ситуацией в области прав человека. Администрация Байдена называла ее "безопасным и гуманным" способом снизить нагрузку на американские границы со стороны мигрантов. По программе в США приехали около 532 тыс. человек. Теперь им дается 30 дней на то, чтобы покинуть страну, если они не получили иной иммиграционный статус, позволяющий остаться.

Документ должен вступить в силу 25 марта. Тогда прибывшие по CHNV должны уехать из США до 24 апреля.

Иммиграционный адвокат из Калифорнии Николетт Глейзер написала в соцсети Х (ранее Twitter), что лишь 75 из 532 000 приехавших по CHNV подали в США заявки на предоставление убежища. Это значит, что остальные попадают под действие указа главы МВБ Ноэм и должны уехать.

"Хаос будет нереальным", – утверждает юрист.