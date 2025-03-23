Венесуэла возобновит прием мигрантов после соглашения с США

Венесуэла вновь будет принимать репатриационные рейсы из США с депортированными гражданами после достижения договоренности с США. Об этом сообщает AP.

«Мы договорились с правительством США возобновить репатриацию венесуэльских мигрантов первым рейсом завтра, в воскресенье», - сказал Хорхе Родригес, председатель Ассамблеи Венесуэлы и главный переговорщик Мадуро с Соединенными Штатами.

По его словам, Венесуэла пошла на это соглашение, чтобы гарантировать возвращение своих граждан в страну с соблюдением их прав. Он также упомянул депортацию правительством Трампа около 250 венесуэльцев в тюрьму строгого режима в Сальвадоре и отметил, что «миграция не является преступлением» и Венесуэла будет добиваться их возвращения.

Трамп утверждал, что депортированные были членами банды Tren de Aragua, однако его администрация не предоставила доказательств этого или доказательств того, что они совершили какое-либо преступление в США.

Правительство Мадуро в основном отказывает во въезде иммигрантам, депортированным из Соединенных Штатов. Число таких депортаций резко возросло с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января. За последние недели в Венесуэлу было депортировано около 350 человек, в том числе 180 человек, которые провели около 16 дней на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо на Кубе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приостановил репатриационные рейсы из США 8 марта после того, как Министерство финансов США объявило об отзыве лицензии Chevron на экспорт венесуэльской нефти.

В Сальвадор депортированы несколько сотен бандитов из венесуэльской преступной организации Tren de Aragua.