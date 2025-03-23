Tornado Cash исключили из санкционных списков OFAC

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сняло экономические санкции с Tornado Cash.

Из санкционных списков исключили свыше 100 Ethereum-адресов. Согласно заявлению министерства, решение приняли после «пересмотра новых правовых и политических вопросов», связанных с криптобизнесами.

Проект попал под санкции OFAC в августе 2022 года из-за роли в отмывании денег. По данным властей США, с момента создания сервиса злоумышленники провели через него более $7 млрд. Tornado Cash пользовались, в частности, хакеры северокорейской группировки Lazarus.

12 августа 2022 года по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков арестовали одного из создателей миксера, разработчика Алексея Перцева.

Вся собственность компании, средства пользователей и исходный код Tornado Cash в США и за их пределами были заблокированы, а резидентам и гражданам страны запретили использовать сервис.

21 января 2025 года апелляционный суд пятого округа США отменил санкции из-за «превышения полномочий» со стороны OFAC и вернул дело в Окружной суд Западного округа Техаса для дальнейшего разбирательства.

Вскоре Перцев сообщил, что выйдет на свободу 7 февраля.

В американском Минюсте также подчеркнули «глубокую озабоченность» деятельностью Северной Кореи по взлому, краже и отмыванию средств для правящего режима.

«Цифровые активы представляют огромные возможности для инноваций и создания ценности для американского народа. Защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных субъектов имеет важное значение для установления лидерства США», - сказал министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, согласно Chainalysis, в 2024 году фигуранты санкционных списков OFAC получили $15,8 млрд посредством криптовалютных транзакций.