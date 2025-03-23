В Израиле одобрили создание Управления по добровольной эмиграции из Газы

Правительство Израиля в ночь на 23 марта утвердило создание специального Управления по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщил офис израильского премьера.

"Сегодня ночью кабинет министров одобрил создание Управления, которое будет заниматься добровольной эмиграцией из Газы", - говорится в заявлении.

Портал Ynet отмечает, что правительство одобрило предложение министра обороны Израиля Исраэля Каца о создании Управления добровольной эмиграции в третьи страны для жителей Газы, которые выражают заинтересованность "при условии соблюдения положений израильского и международного права в соответствии с видением президента США Дональда Трампа".

По информации Ynet, новое управление будет находиться в подчинении у министра обороны и будет заниматься "подготовкой и обеспечением безопасного и контролируемого проезда жителей Газы для их добровольного выезда в третьи страны", включая обеспечение безопасности, утверждение маршрутов движения, проверку на обозначенных КПП в секторе Газа", а также "координацию предоставления проезда по суше, морю и воздуху в страны назначения".

Глава МО Израиля в середине февраля распорядился создать при оборонном ведомстве специальное управление по содействию добровольной миграции жителей из сектора Газа в третьи страны. Кац сделал это после того, как в конце января президент США сообщил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей Газы, потерявших крышу над головой в результате боевых действий, упомянув в этом контексте Египет и Иорданию. По словам Трампа, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава.