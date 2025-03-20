Под Иркутском сгорел дом с биткоин-фермой

В селе Баклаши Иркутской области сгорел одноэтажный жилой дом, в котором располагалась ферма для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местном МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил строение, обрушилась кровля и потолочные перекрытия.

В результате сгорело 80 кв. м от площади дома, распространение на соседние постройки удалось предотвратить.

В ходе разбора места происшествия найдены сгоревшие ASIC-майнеры.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ущерб от «серых» майнеров в РФ оценили в 10 млрд рублей ежегодно.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в РФ вступил в силу закон о регулировании добычи криптовалют. Кроме того, в стране установили лимит энергопотребления для майнеров-физлиц.