В Турции прошли массовые протесты в поддержку задержанного соперника Эрдогана

В Турции вспыхнули массовые протесты после того, как власти задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Власти перекрыли дороги и ввели четырёхдневный запрет на проведение демонстраций, чтобы предотвратить протесты после ареста Имамоглу. Однако протестующие вышли на улицы и университетские кампусы, а также на станции метро.

Один из протестующих назвал арест "незаконным" и "безосновательным".

"Это не демократия. Это имитация демократии. Люди не заслуживают этого. Мы, конечно, расстроены", – сказал он.

Тысячи людей митинговали на морозе перед зданием мэрии, выкрикивая: "Эрдоган, диктатор!" и „Имамоглу, ты не один!".

В то же время поступали сообщения о столкновениях между протестующими и полицией в крупнейшем городе Турции.

Многие улицы в Стамбуле также перекрыли для движения транспорта, а некоторые линии метро также отменили свои рейсы.

Британская организация Netblocks, занимающаяся мониторингом интернета, заявила, что Турция строго ограничила доступ к таким социальным сетям, как X, YouTube, Instagram и TikTok.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.