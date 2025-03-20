Платежные терминалы должны появиться в белорусских маршрутках с 1 ноября

Платежные терминалы должны появиться в маршрутках с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба в МНС.

Ведомство напомнило про постановление Совмина и Нацбанка № 704/22 от 26 сентября 2024 года, которым с 1 ноября 2025 г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (перевозки в маршрутных такси), вводится обязанность использовать платежные терминалы.

«Введение данной нормы не исключает возможность осуществлять расчеты за оказанные услуги по перевозке пассажиров наличными денежными средствами и предоставляет право потребителю производить оплату в безналичной форме с использованием банковских платежных карточек или иного платежного инструмента (например, QR-кода)», - говорится в сообщении МНС.