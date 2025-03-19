В Беларуси с 2026 года в вузах будут изучать основы использования ИИ

Со 2026 года во всех белорусских университетах начнут изучать дисциплину «Основы использования технологии искусственного интеллекта». Об этом сегодня заявил министр образования Андрей Иванец.

«Со следующего года во всех университетах у нас появится соответствующий новый курс — дисциплина «Основы использования технологии искусственного интеллекта», которая будет разработана в контексте конкретной специальности под конкретного специалиста, чтобы он в последующем этот инструмент мог использовать в профессиональной деятельности», - заявил Иванец, которого цитируют госСМИ.