General Motors и Nvidia будут сотрудничать в области создания автомобилей нового поколения

General Motors и Nvidia объявили о сотрудничестве в области создания автомобилей, производственных линий и роботов нового поколения с использованием искусственного интеллекта.

Компании будут работать вместе над созданием пользовательских систем искусственного интеллекта с использованием ускоренных вычислительных платформ Nvidia. General Motors также планирует использовать NVIDIA DRIVE AGX на архитектуре Blackwell для автомобильного оборудования.

"GM имеет долгую историю сотрудничества с Nvidia по использованию своих графических процессоров в своей деятельности", - сказала Мэри Барра, председатель и генеральный директор General Motors.

По ее словам, искусственный интеллект не только оптимизирует производственные процессы и ускоряет виртуальные испытания, но и помогает создавать более умные автомобили, позволяя сотрудникам компании сосредоточиться на мастерстве.

"Сочетая технологии с человеческой изобретательностью, мы открываем новые уровни инноваций в автомобилестроении и за его пределами", - сказала Мэри Барра.

GM будет использовать платформу Nvidia Omniverse для создания цифровых двойников производственных линий, что позволит проводить виртуальные испытания и моделирование производства для сокращения времени простоя.