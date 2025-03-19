Европейский автопром ищет спасения в оборонной сфере

Европейские производители автомобилей и комплектующих все активнее ищут выход в военном секторе, пытаясь компенсировать потери из-за перехода отрасли на электромобили. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за новых технологий детали для традиционных авто теряют спрос, а сотни миллиардов евро, которые правительства направляют на оборону, открывают новые возможности для бизнеса.

Оборонные расходы ЕС растут на фоне снижения поддержки США. Германия ослабила бюджетные ограничения для увеличения финансирования армии, а Швеция, Чехия и страны Балтии также наращивают военные бюджеты.

Переход на производство военной техники требует значительных инвестиций в переоборудование заводов и обучение персонала, но компании уже делают первые шаги. Немецкий производитель автозапчастей Schaeffler AG ищет партнеров в оборонной сфере, Trumpf SE + Co. изучает возможность создания лазеров для уничтожения беспилотников, а венгерская Büttner Kft переводит свои мощности на военное производство.

Во Франции компания Europlasma планирует выкупить завод Fonderie de Bretagne, который поставляет литые детали для Renault. "Это часть нашей стратегии диверсификации в оборонном секторе, чтобы ответить на вызов национальному суверенитету и растущему спросу в Европе", - заявили в компании.

Volkswagen AG, который сокращает мощности и более 40 000 рабочих мест, готов к сотрудничеству с военными подрядчиками. Rheinmetall AG рассматривает возможность выпуска бронемашин на заводе VW в Оснабрюке, а в Бельгии компания John Cockerill Defense SA может переоборудовать предприятие Audi в Брюсселе под оборонные заказы.