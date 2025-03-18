Последнее обновление: 18.03.2025 12:37

Финны в среднем сдают в пункты приемы тары по 420 бутылок и банок в год

В среднем на каждого жителя Финляндии в 2024 году было сдано в пункты приема стеклотары примерно 420 бутылок и банок. Об этом сообщило финское телерадиовещание Yle со ссылкой на данные ассоциации по переработке упаковки Palpa.

В общей сложности в переработку в прошлом году было сдано около 2,3 млрд емкостей из-под напитков, что стало рекордно высоким количеством.

По сравнению с 2023 годом количество сданной тары увеличилось на 130 млн единиц. Более половины сданной тары пришлось на алюминиевые банки.

Наибольшее количество тары на душу населения было сдано в Лапландии, где этот показатель достиг 527 единиц. Среди двадцати крупнейших городов Финляндии больше всего тары на душу населения вернули в Пори, а меньше всего - в Эспоо и Хельсинки.

В среднем каждый финн сдал в прошлом году около 420 бутылок и банок, нынешняя залоговая стоимость которых составляет €64.



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