Страны Балтии и Польша планируют выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает LRT.

"После интенсивных обсуждений единодушная рекомендация о выходе из Оттавской конвенции, согласованная министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что все возможности будут использованы для усиления сдерживания и эффективной защиты и использования свободы выбора военных действий", – заявили в литовском Министерстве национальной обороны.

Это решение еще должно быть одобрено парламентами стран.

В совместном заявлении говорится о том, что ситуация с безопасностью в регионе "существенно ухудшилась", а военные угрозы для стран-членов НАТО, которые граничат с Россией и Беларусью, "значительно возросли".

Поэтому, по мнению министров, учитывая нестабильную среду безопасности, необходимо оценить все меры по усилению потенциала сдерживания и обороны.

"Мы считаем, что в нынешней среде безопасности крайне важно обеспечить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора относительно возможного использования новых систем вооружений и решений для усиления обороны уязвимого восточного фланга Альянса", – говорится в заявлении.

"Учитывая эти обстоятельства, мы – министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции", – говорится в заявлении.

Министры подчеркивают, что, несмотря на выход, страны будут оставаться преданными международному гуманитарному праву.

"Совместное региональное решение посылает четкий сигнал – государства, граничащие с Россией, готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Единая позиция, достигнутая во время интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации", – заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

"Мы хотим обеспечить общие принципы для наиболее эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют разместить войска на нашей территории. Я благодарна за их конструктивный подход к нашей чувствительной ситуации", – добавила она.

Членами Оттавской конвенции являются все страны Европейского Союза, тогда как Китай, Россия, США, Индия и Пакистан к ней не присоединились.

Литовская разведка предупредила ранее, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.