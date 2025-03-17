Поддержка Демократической партии в США упала до исторического минимума - опросы

Только 29% опрошенных положительно относятся к Демократической партии США. Это следует из опроса медиакомпании CNN, проведенного 6-9 марта.

Отрицательно к партии относятся 54% респондентов. Это самый низкий показатель одобрения с тех пор, как CNN начала проводить подобные опросы в 1992 году.

По данным исследования, взрослые граждане США, придерживающиеся демократических взглядов, в основном считают, что руководство Демпартии ведет ее в неправильном направлении (52% против 48%). Кроме того, хотя демократы в подавляющем большинстве считают Трампа слишком "экстремальным", у них нет своего лидера: на открытый вопрос, кто "лучше всего отражает основные ценности" Демпартии, треть респондентов не смогла назвать имени.

Согласно тому же опросу, благоприятный рейтинг Республиканской партии составляет 36%, а 48% относятся к ней негативно. В этом случае также зафиксировано снижение рейтинга, однако не в таких масштабах, как у конкурирующих с республиканцами демократов.

Похожие результаты в отношении Демпартии показал и опрос NBC, опубликованный 16 марта. Только 27% американских избирателей выразили положительное отношение к партии, еще 7% сообщили об "очень положительном", в то время как 55% респондентов заявили о негативном отношении, а 38% - о "крайне" негативном. В отношении республиканцев 39% заявили о позитивном отношении к партии, 49% - о негативном.