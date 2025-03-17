МАРТ выявило некачественный картофель в 10% проверенных магазинах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 10 по 14 марта проверило 437 магазинов по вопросу соблюдения законодательства при реализации картофеля.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, в 3% объектов картофель отсутствовал (машина с продукцией была в пути, товар был возвращен поставщику по причине низкого качества и т.д.). В 10% объектов к реализации предлагался картофель, не соответствующий требованиям законодательства (с механическими повреждениями, пораженные паршой, мокрой, сухой, кольцевой гнилью, позеленевшие на площади более 1/4 поверхности, мелкой калибровки и другие).

В соответствии с требованиями ГОСТ 7176-2017 диаметр клубней картофеля должен быть не менее 35 и не более 80 мм.

Субъектам, допустившим нарушения законодательства, выданы рекомендации об их устранении, некачественная продукция изъята из реализации.

МАРТ обещает продолжить контроль за деятельностью торговых сетей республики.