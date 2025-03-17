Последнее обновление: 17.03.2025 18:00

Инвесторы вывели из американских ETF на биткойн $5,5 млрд за пять недель

Американские ETF на биткойн зафиксировали самую продолжительную серию оттоков средств инвесторов с момента запуска в январе прошлого года, достигшую пяти недель.

За пять недель совокупный отток средств из 12 ведущих ETF составил более $5,5 млрд, показывают данные, собранные Bloomberg.

Биткойн резко снизился в цене вслед за другими рисковыми активами на фоне внешнеторговых конфликтов, спровоцированных президентом США Дональдом Трампом.

"Биткойн и другие криптовалюты по-прежнему зависят от макроэкономической ситуации, - сказал Грег Магадини из Amberdata. - Я не думаю, что динамика биткойна будет отличаться от динамики других рисковых активов в обозримом будущем".

За последние три месяца стоимость биткойна упала на 21,1%.



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