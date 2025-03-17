Китай запустил в космос восемь новых спутников

Китайская частная космическая компания Galactic Energy в понедельник запустила собственную ракету-носитель Ceres-1, которая вывела в космос восемь спутников. Об этом сообщает CCTV.

Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 16:07 по местному времени.

Церера-1 вывела на орбиту вокруг Земли шесть метеорологических спутников семейства «Юньяо-1» с номерами 55-60 и еще два космических аппарата новой группировки дистанционного зондирования Земли AIRSAT 06 и 07.

Ceres-1 — одноразовая твердотопливная ракета-носитель, созданная частной китайской компанией Galactic Energy.

В 2014 году власти Китая разрешили частным компаниям заниматься космической деятельностью. Ранее эта отрасль была закрыта для частного капитала. В результате возник ряд компаний, которые стали вести ракетно-космические разработки (создание ракет-носителей, двигателей для них и т.д.). Среди них, в частности, компания Galactic Energy, основанная в феврале 2018 года в Пекине.