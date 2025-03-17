Минтруда внесло изменения в справочник должностей служащих в сфере образования

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 111 от 26 декабря 2024 г. внесены изменения в Единый квалификационный справочник должностей служащих.

Согласно документу, введена новая квалификационная характеристика должности служащего «Заведующий центром компетенций».

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, должностные обязанности следующие: руководит деятельностью центра компетенций учреждения образования в целях освоения обучающимися современного оборудования, производственных и образовательных технологий, передовых приемов и методов труда, создания условий для подготовки рабочих (служащих) и специалистов в соответствии с потребностями организаций – заказчиков кадров.

Кроме того, актуализирована квалификационная характеристика должности «Воспитатель дошкольного образования» в части приведения терминов в соответствие с нормативными правовыми актами, формирования единых квалификационных требований при работе в различных возрастных группах детей, в том числе в группах интегрированного обучения и воспитания.

Помимо этого, актуализированы требования квалификационных характеристик должностей служащих «Декан (начальник факультета)», «Заведующий (начальник) кафедрой», «Профессор» и «Доцент» в целях обеспечения практико-ориентированного учебного процесса в высших учебных заведениях сферы культуры.

Пересмотрены также квалификационные требования квалификационной характеристики «Педагог-психолог».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.