Власти Пакистана организовали совет для продвижения криптовалют

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о создании специального совета по криптовалютам с полномочиями по внедрению регуляций для цифровой валюты. Об этом сообщает местное издание The Express Tribune.

Председателем назначили министра финансов Мухаммада Аурангзеба, его советник Билал бин Сакиб станет исполнительным директором. Среди других членов — управляющий Государственного банка, председатель местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SECP), а также федеральные секретари по законодательству и информационным технологиям.

Задача совета — «разработать законодательные рекомендации для принятия криптовалют» и способствовать внедрению лучших международных наработок для развития экосистемы в стране.

«Наша цель — сделать Пакистан конкурентоспособным игроком в глобальной цифровой экономике, уделяя при этом приоритетное внимание безопасности, прозрачности и инновациям», - отметил Сакиб.

В ноябре 2024 года Минфин страны предложил ряд поправок к законодательству, включавших положение о признании криптовалют легальным платежным средством, однако они все еще ожидают одобрения.

Напомним, в конце 2022 года власти Пакистана анонсировали запуск CBDC к 2025 году.