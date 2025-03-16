Итальянские профсоюзы недовольны сокращением персонала военных баз США

Итальянские профсоюзы мобилизуются против возможного сокращения рабочих мест для местного персонала на военных базах США, которые планируют Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает Reuters.

На территории Италии расположено несколько военных баз, на которых работают более 4000 итальянских гражданских работников: повара, официанты, продавцы, а также инженеры, архитекторы и механики.

"Если мы не получим правдоподобных и четких ответов, понятно, что будут протесты, а рано или поздно и забастовка", - заявил профсоюзный деятель Uiltucs Анджело Заккария.

Заккария, представляющий работников авиабазы Авиано на северо-востоке Италии, сказал, что до вступления Трампа в должность на этом объекте уже происходили сокращения местного персонала, а в сентябре было объявлено о 44 увольнениях.

Итальянские сотрудники на нескольких американских базах получили электронное письмо, в котором Департамент эффективности правительства Маска (DOGE) просит федеральных служащих предоставить список своих достижений за неделю.

Итальянским работникам также заморозили их рабочие кредитные карты на месяц, начиная со 2 марта, и сообщили о замораживании найма.

"Рабочие обеспокоены", - сказал Роберто Дель Савио, представитель другого профсоюза, Fisascat-Cisl, на базе Aviano.

"Есть элементы, которые заставляют нас задуматься", - добавил он, имея в виду электронные письма DOGE и замораживание кредитных карт и найма на работу.