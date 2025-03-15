BMW открестилась от машин, собранных в России из оставшихся машинокомплектов

BMW Group полностью сняла с себя ответственность за автомобили, собранные в России из оставшихся машинокомплектов после ухода компании с российского рынка. Соответствующее предупреждение содержится в заявлении компании.

После ухода BMW Group с российского рынка на предприятии «Автотор» в Калининграде, где ранее осуществлялась автосборка автомобилей немецкого концерна, оставалось некоторое количество машинокомплектов моделей Х5, Х6 и Х7. Владельцы предприятия приняли решение собрать автомобили и выставить их на продажу.

Такое решение вызвало протест со стороны концерна из Баварии, заявившего, что сборка и ввод в эксплуатацию автомобилей были произведены без согласования и участия со стороны BMW как владельца торговой марки и прав интеллектуальной собственности.

«Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Ответственность BMW Group за данные автомобили полностью исключена», - говорится в заявлении группы.

Компания предупредила, что не несет ответственности за эксплуатацию и обслуживание машин, собранных после ухода BMW с российского рынка.