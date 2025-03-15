Последнее обновление: 15.03.2025 14:06

На фоне коррупционного скандала лоббистам Huawei запретили вход в Европарламент

Европейский парламент запретил вход на свою территорию лоббистам, которые работают на китайский технологический гигант Huawei, после арестов по делу о коррупции. Об этом пишет АР.

В Европарламенте заявили, что решение о приостановлении доступа лоббистов Huawei в учреждение приняли в качестве меры пресечения в соответствии с правилами безопасности.

Ему предшествовали десятки обысков в Брюсселе, бельгийских регионах Фландрия и Валлония, а также в Португалии по делу о подкупе нынешних и бывших членов Европейского парламента со стороны Huawei.

Следственный судья, ответственный за дело, также распорядился опечатать кабинеты в Европейском парламенте, выделенные двум помощникам депутатов, которые, как утверждается, были причастны к этому делу.

В рамках расследования уже задержали нескольких человек.

Это не первое расследование коррупции в Европарламенте.

Недавно бывшему евродепутату предъявили обвинения по делу о топ-коррупции в Европарламенте. Речь идет о коррупционном скандале "Катаргейт".



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