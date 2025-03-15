Китай намерен стимулировать потребительские расходы

Китай предпримет ряд мер по оптимизации потребительского финансирования с целью стимулирования потребления и повышения качества финансовых услуг. Об этом заявило Государственное управление финансового регулирования КНР.

Ведомство призвало финансовые учреждения диверсифицировать финансовые продукты, развивать цифровые и экологически ориентированные финансовые решения, а также расширять кредитную поддержку ключевых секторов потребления, включая оптовую и розничную торговлю, гостиничный бизнес, туризм, здравоохранение и образование, сообщает Синьхуа.

Банкам рекомендовано выдавать больше потребительских кредитов при обеспечении контроля рисков, оптимизировать размеры кредитов, условия их предоставления и процентные ставки, а также изучать возможность онлайн-оформления и активации кредитных карт.

Для улучшения условий потребительского финансирования банкам было предложено стандартизировать кредитные договоры, ясно указывать конечную стоимость финансирования, а также облегчить доступ к платежным услугам для пожилых людей и иностранных гостей.

Кроме того, управление намерено усилить надзор за деятельностью финансовых организаций, чтобы пресекать недобросовестные практики и защищать права потребителей.