Президент Франции собирает в Елисейском дворце ключевых производителей оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 марта собирает в Елисейском дворце представителей ключевых французских производителей оружия (Safran, Thalès, Naval Group, Dassault). Об этом сообщает Le Figaro.

На встрече также будут присутствовать представители четырех тысяч малых и средних предприятий оборонного сектора.

В ходе встречи Макрон хочет узнать, способны ли они производить больше, как часто и какими темпами.

Со своей стороны, производители ищут гарантий от французского правительства.

В четверг министр промышленности Франции Марк Ферраччи отметил, что правительство хочет положиться на производителей для увеличения "объемов" оборонной продукции.

Недавно Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, отметив, в частности, что РФ "проверяет границы дозволенного в воздухе, море, в космосе и за нашими экранами устройств".

В свою очередь глава французского Минобороны Себастьен Лекорню назвал "боеприпасы и радиоэлектронную борьбу" "насущными проблемами" для Франции в ближайшие годы.