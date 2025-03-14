В Беларуси подготовили список работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних

В Беларуси подготовлен новый документ, в котором будут указаны конкретные профессии, на которых запрещен труд несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, этот документ будет опубликован в ближайшее время.

«Это сделано по многочисленным просьбам специалистов по кадрам: порой нелегко соотнести вакансию, на которую откликнулся несовершеннолетний, с конкретными видами работ и определить, нет ли среди них запрещенных», – пояснила пресс-служба Минтруда.

В нынешнем списке перечислены виды работ, например, несовершеннолетним запрещается участвовать в буровых работах, подземных работах и работах под водой.

В общей сложности для трудоустройства станут доступны более 160 рабочих профессий. Список позволит несовершеннолетним трудиться на полиграфическом производстве (корректором, оператором электронного набора и верстки, оператором электронного цветовыделения, печатником), на производстве продуктов питания (кулинаром, кондитером, поваром).

Кроме того, планируется работа над перечнем легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет. В перспективе он тоже будет существенно расширен.